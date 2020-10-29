-Garip isimli devenin sahibi tarafından sevilmesi ve araca yüklenmesi

-Deveden detaylar



( BURSA ) Bursa'da bir "Garip" deve hikayesi- Bursa'da kamyonetin arkasına bağlanıp işkence yapılarak kesime götürülen deve gerçek sahibine teslim edildi.- Milyonları derinden üzen işkence görüntülerinin ardından harekete geçen hayvanseverler deveyi sahiplenmek için harekete geçti- HAÇİKO Derneği Başkanı Ömür Gedik:-''Yeni yuvasını hazırladık, çektiği işkenceleri unutturacağız" BURSA



- Bursa'da geçtiğimiz hafta sahibinin elinden kaçtıktan sonra kötü niyetli kişilerce yakalanıp bir kamyonetin arkasına bağlanarak kesime götürülürken görüntülenen ve kısa sürede milyonlarca kişinin tepkisine sebep olan deve gerçek sahibine teslim edildi. Deveyi kamyonetin arkasına bağlayıp işkence yaparak kesime götüren kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, devenin sosyal medyadaki işkence görüntülerinin ardından ayağa kalkan hayvanseverler ise deveyi sahiplenmek istedi. HAÇİKO Derneği Başkanı Ömür Gedik, Tarım ve Orman Bakanlığına seslenerek, ''Yeni yuvasını hazırladık, çektiği işkenceleri unutturacağız'' dedi.

Bursa'da 14 Ekim akşamı sahibinin elinden kurtulduktan sonra kötü niyetli kişiler tarafından yakalanan deve bir kamyonetin arkasına bağlanıp işkence yapılırcasına sürüklenerek kesime götürülürken başka sürücüler tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kişinin tepkisine sebep oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri ile birlikte işkence gören deveyi alarak barınağa götürdü. Deveyi kamyonete bağlayarak götürmeye çalışan Ahmet J. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak Yavuz Selim Polis merkezine götürüldü. Ahmet J. emniyetteki ifadesinde, ''Deveyi kesmeye götürüyordum, o yüzden kamyonetin arkasına bağladım" dediği öğrenildi. Ahmet J. hakkında hayvana eziyet etmek suçundan adlî işlem başlatılırken, trafiği tehlikeye sokmak suçundan ise 8 bin 500 lira para cezası kesildi. Ayrıca Ahmet J.'ye ait kamyonet de çekiciyle trafik otoparkına çekilerek bağlandı. İhaleye sayılı günler kala gerçek sahibi ortaya çıktı Yıldırım Çiftçi Malları Koruma Başkanlığında 15 gün süreyle bakılan devenin açık arttırma ile satılmasına karar verildi.

Satışa günler barınağa gelen bir kişi devenin gerçek sahibinin kendisinin olduğunu Barınakta "Garip" adı verilen devenin bağlı olduğu yerden kaçtığını anlattı. Muhammed Ali M. isimli kişinin devenin gerçek sahibi olduğunu tespit eden ekipler deveyi teslim etti. Muhammet Ali M., "Devemiz bağlı olduğu yerden kaçtı. Daha sonra buradaki görevliler devemize sahip çıkmış. Bizde bugün buraya gelerek devemizi geri aldık. Ait olduğu yere götüreceğiz. Şuan çok mutluyum devemizi geri aldık. Buradaki görevlilere çok teşekkür ediyorum'' dedi.

''Yeni yuvasını hazırladık, çektiği işkenceleri unutturacağız'' Garip'i yakından takip eden Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma (HAÇİKO) Derneği Başkanı Ömür Gedik, Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda HAÇİKO derneği olarak süreci başından beri takip ettiklerini söyleyen Gedik, '' Deve şikayet üzerine Bursa Yıldırım Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda koruma altına alındı. Koruma altında 15'inci günü doluyor, şimdi ise ihale ile satışa çıkması, çalıştırılmaya ya da kesilmeye gitmesi gündemde. Biz dernek olarak bu güzel kızın yerini hazırladık, ikinci yaşamı huzur, güven ve sevgi dolu bir ortamda bizim yanımızda olsun istiyoruz. Yetkili makamlardan bakımının HAÇİKO Derneği'ne verilmesini istiyoruz. Ona çektiği işkenceleri unutacağı bir yaşam sunmaya hazırız'' dedi.

(HG-UGR)



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