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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bursa’da bir evin bahçesindeki kulübede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Bursa’da bir evin bahçesindeki kulübede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Söndürme çalışmalarından detay

( BURSA ) BURSA

Yangına Müdahale 


- Bursa’da bir evin bahçesindeki kullanılmayan kulübede yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Davutkadı Mahallesi’nde bir evin bahçesindeki kulübede yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, olay yerine kısa sürede Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Yangın çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde yanan kulübe ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi görülüyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (SD-
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