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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da beton mikserinin arkasında tehlikeli yolculuk

Bursa'da beton mikserinin arkasında tehlikeli yolculuk

Vatandaşın çektiği cep telefonu görüntüleri

Kamera Beton Mikseri Bisiklet Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 

-Detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da 2 bisikletlinin beton mikserine tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bursa'da iki bisikletli, sabah saatlerinde Bursa-Ankara Çevreyolu 11 Eylül Bulvarı'nda, beton mikserine tutunup ilerlemeye başladı.
Tehlikeye aldırış etmeden saatte 50 kilometre hızla giden mikserin arkasına tutunan bisikletlileri gören sürücüler, şaşkınlık yaşadı. Başka bir otomobil sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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