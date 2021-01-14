Bursa'da beklenen kar yağışı başladı

-kar yağışı



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde hasretle beklenen kar yağışı başladı.

Bursa-Ankara yolu Ümitalan mevkiinde ve Mezitler bölgesinde kar yağışı yavaş yavaş şiddetini artırarak devam ediyor. İlerleyen saatlerde kar yağışının İnegöl ilçe merkezinde de etkili olması bekleniyor. Aylardır yağmur ve kara hasret kalan vatandaşlar yağışların başlamasıyla sevindi. Bir gün önce lodos etkisini gösterirken ardından yerini yağmura bıraktı. Hava sıcaklığı ise 7-8 derece birden düştü. Beklenen kar yağışı başladı.

Bursa-Ankara yolu Ümitalan mevkiinde ve Mezitler bölgesinde kar yavaş yavaş hızını artırarak devam ediyor. Yağışlar önümüzdeki saatlerde ilçe genelinde de etkili olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise kar dün geceden bu yana ara ara yağıyor. Yağışların devam etmesi bekleniyor.



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