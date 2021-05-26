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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bursa’da bekçilerin üzerine pompalı tüfekle yürüdü

- Bursa’da bekçilerin üzerine pompalı tüfekle yürüdü

şüphelinden detaylar

Polis Afad Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-bekçi - polis detayı
-tüfek ve kesici alet detayı
-şüphelilerin araca bindirilmesi
-görüntüler montajtunele atıldı

( BURSA ) - (Özel) Bursa’da bekçilerin üzerine pompalı tüfekle yürüdü BURSA

- Bursa'da bekçilerin üzerine pompalı silahla yürüyerek dehşet saçan iki kişi olay yerinde etkisiz hale getirildi.
Akıllara durgunluk veren olay saat 23.30 sularında merkez ilçe Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi Pazar alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şase numarası silinmiş motosikletli iki kafadar F.G (26) ile B.Y (24) kendilerine doğru yaklaşan bekçileri görünce panik yaparak kullandıkları motosiklet ile birlikte yere düştüler. Şüpheli şahısların olay yerinde bekçilerle tartıştıkları esnada şahıslardan birinin yanında bulundurduğu pompalı tüfekle bekçilerin üzerine yürüdü. Ayrıca şahısların üzerinde demir saplı büyük boy ‘tahra’ adı verilen kesici alet ve uzun tornavida çıktı. Yaşanan kargaşadan sonra olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şahıslar pompalı tüfekle birlikte Merinos karakoluna götürüldü. (EV-SD-İHS)
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