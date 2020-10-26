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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da başından vurularak öldürülen yavru yunusun ailesi denizde şov yaptı

Bursa'da başından vurularak öldürülen yavru yunusun ailesi denizde şov yaptı

Yunusların sahilde şov yapması

Zıpkın Yunus Balığı Sahil Güvenlik Zabıta Hayvan 

-arşiv

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da başından vurulmuş yavru yunus sahile vurdu. Yavru yunusun ailesi olduğu düşünülen bir çift yunusun bu olaydan sonra Mudanya sahilinde şov yapması ise kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesindeki Beyaz Kayalar sahilinde kıyaya vuran yavru yunus balığını farkeden çevredeki vatandaşlar sahil güvenlik ve belediye zabıta ekiplerine haber verdi. Veteriner eşliğinde yapılan kontrolde yavru yunus balığının başından zıpkınla vurulduğu belirlendi. Sahil güvenlik ekipleri ölmüş yunusu toprağa verdi. Vurularak öldürülen yavru yunusun ailesi ise Mudanya sahilinde güzel toplu halde gezerek şov yaptı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı. Sahilde ailesiyle birlikte yürüyüş yapan kıyıya vuran ölü yavru yunus balığını farkedip ekiplere ihbarda bulunan Nuray Kuru, "Daha dişleri bile çıkmamış yavru yunus, zıpkın ya da silah gibi bir aletle vurulmuş. Derisinin daha sert olmasından dolayı birkaç saat önce vurulduğunu tahmin ediyoruz. Ölü yunusu kumsala doğru çektim ve ardından sahil güvenliğe haber verdim. Bir hayvansever olarak, bir daha böyle ölümlerin gerçekleşmemesi için insanları bu konuda duyarlılığa davet ediyorum" dedi.
(HG-İHS)
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