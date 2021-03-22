Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı

Bursa'da bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı

-Şahısların polise direnmesi

Güvenlik Görevlisi Kadın Polis Polis Merkezi Polis Ekipleri Banka Şubesi 

--Ekip aracına bindirilmesi
--Olay yeri

( BURSA )- Polisin uzun süren ikna çabası, anne ve kızını sakinleştirmeye yetmedi BURSA

- Bursa’da bankaya maskesiz girmek isteyen anne kız ortalığı birbirine kattı. Olay Hocaalizade Mahallesi Setbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan banka şubesine maskesiz girmek isteyen Nurdan B. ile annesi Gülcan B. maskelerini takmayınca, bankada görevli güvenlik görevlisi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, anne ve kızını maske takmaları hususunda ikaz etti. Aksi takdirde cezaî işlem uygulanacağını ifade eden ekiplere, Nurdan B. ile annesi Gülcan B. direnmeye devam etti. Ekipler bu sefer anne kızı idarî işlem yapmak için emniyete götürmek istedi, fakat Nurdan B. ile annesi Gülcan B. polis otosuna binmeyi reddetti. Ekipler Nurdan B.’yi araca binmesi için ikna etmeye çalışırken, Nurdan B.’nin söyledikleri pes dedirtti. Polise, "Sizinle işim yok, bırakın bizi gidelim. Biz buraya nereden geldik? Maske cezası yazacaksanız yazın, sonra bırakın gidelim’ diyen Nurdan B, daha sonra kadın polis memuruna, "Kadının kadını tutması lazım, beni bırak. Kadın kadını tutarsa erkekler geride durur" diyerek kendisine destek olmasını istedi. Polis memurlarının sabrını takdir eden vatandaşlar ekiplere teşekkür etti. Polis memurlarının yaklaşık 40 dakika süren ikna çabasının sonunda Nurdan B. ile annesi Gülcan B. polis otosuna binmeye ikna edildi. Anne kız ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (AK-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement