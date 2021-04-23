Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da balıkçıların ağına tarihi eser takıldı

Bursa'da balıkçıların ağına tarihi eser takıldı

-Su altında bulunan sütun

--Balıkçılardan detay
--İznik gölü drone detay

( BURSA -DRONE)- Balıkçıların ağına takılan sütun heyecana neden oldu BURSA

- Türkiye’nin beşinci büyük gölü İznik Gölü'nde gümüş balığı avlayan balıkçıların ağlarına tarihi bir taş takıldı. Üzeri el işlemeli ve oymalı taşın hangi döneme olduğu ise merak konusu oldu. İznik gölünde gümüş balığı avlayan İznikli balıkçılar, bir günde 15 tona yakın balık çıkarmaya başladı.
Göldeki bolluk balıkçıları sevindirirken, bir tarihi eserin balıkçıların ağına takılması heyecana neden oldu. İznik Taş İskele Mevkii'nde balık avlayan İznik Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri sert bir cisim fark ettiler. Tarihi taş olduğu iddia edilen sütunun üzerinde kabartmalar ve şekiller olduğu ifade edildi. Tarihi eser olduğu öne sürülen sütunun hangi döneme ait olduğu ise İznik Müze Müdürlüğü'nün yapacağı değerlendirme sonrası belli olacak. Uzmanlar ise İznik Gölü'nün içinde keşfedilen bazilikaya dikkat çekerek, gölün içinde çok sayıda tarihi eserin olduğunu ifade etti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement