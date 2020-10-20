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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Bursa'da balıkçılara ışık yasağı

Bursa'da balıkçılara ışık yasağı

Işık yakan tezgahlardan detaylar

Pazarcı Hafta Sonu Para Cezası Pazarcı Esnafı Balık Tezgahı 

-balık tezgahı detayı
-pazardan genel görüntü
-vatandaş röportajı
-zabıtaların uyarı yapmasından detaylar

( BURSA ) -- Bursa’da pazarcı esnafına ışık denetimi BURSA

- Bursa’da mavi ve mor ışık kullanarak balıkların kusurlarını saklayan pazarcılara hileli satış yapmaktan yasal işlem uygulanıyor. Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, ürünün rengini ve görüntüsünü değiştiren mavi, mor, sarı ışık kullanan esnafı uyarırken, uyarıları dikkate almayanlara ceza kesildi. Bursa’da pazar tezgahlarında sıkça rastlanan mavi, mor, sarı gibi ürünün rengini değiştiren ışıkların kullanılmaması için denetimler arttırıldı. Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri Bağlarbaşı pazar yerinde ışık kullanımı ile ilgili vatandaşları bilinçlendirirken esnafı da uyardı. Uyarılara uymayanlara 468 lira ceza kesildi. Geçtiğimiz hafta sonu 21 pazarcıya idari para cezası kesildi. Daha önce ceza kesilen esnaf kurallara uymazsa cezalar katlanarak kesiliyor. Ayrıca zabıta ekipleri maske, mesafe konusunda da uyarılarda bulundu. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, “İlçemizdeki balıkçılara yönelik yaptığımız denetimlerde bazı işyerlerinin mavi ve mor ışık kullandığını tespit ettik. Bu yöntem ile işyerleri balıkların kusurlarını saklamaya çalışıyor. Uyarılarda bulunarak, gerekli tutanakları tuttuk. Denetimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.
Vatandaşlar da esnafın ışık yakmadan ürünlerini satmalarını, kimseyi kandırmamalarını istedi. (SD-İHS)
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