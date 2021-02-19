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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa’da balıkçı kadınlar 40 yıllık oltacılara taş çıkardı

Bursa’da balıkçı kadınlar 40 yıllık oltacılara taş çıkardı

- balık teknesinin drone detayları

Kadın Girişimci Yasaklar Irak Balık Tutma Balık Tutmak 

-- kadınların balık tutması
-- balığı oltadan çıkartması
-- balığın kovaya atılması
-- balıkçı kadınlarla röportaj
-Tekne sahibi kadın girişimci Oya Doğan röportajı
-Balıkların oltada sallanması
-Kadın kaptanın tekneyi kullanması
-Denizden genel görüntü

( BURSA -ÖZEL)- Bursalı kadın girişimci olta turları düzenliyor BURSA

- Bursa’da pandemiden bunalan kadınlar, bir kadın girişimci tarafından işletilen olta turu teknesi ile balık avladı. Kadınlar balık tutarak stres atarken, avlanabilir balık boylarına da dikkat edildi. Denize her attıkları oltadan bolca balık avlayan balıkçı kadınlar mutlu bir şekilde evlerinin yolunu tuttu. Korona virüs salgını sürecinde uzun süre evlerinde kalan insanlar streslerini atmanın yollarını arıyor. Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan Oya Doğan isimli bir kadın, tatil beldesinde gördüğü olta turu teknesinden ilham alarak böyle bir işe kolları sıvadı. Teknenin alınması ve yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından olta turlarına başlayan Oya Doğan’ın teknesinin ilk konukları kadınlar oldu. 8 kişilik teknede sosyal mesafe kurallarına uyularak hazırlanan koltuklarda oturan 4 kadın Marmara Deniz’inde gönüllerince balık tuttu. Oltaya takılan avlanması yasak küçük boyutlu balıklar denize bırakılırken, ağırlıklı olarak hamsi ve istavrit tutuldu. Oya Aydoğan, hobilerinin arasında balık tutmak olduğuna dikkat çekerek, “Biz tatil beldesinde gezerken, baba kızın işlettiği tekne ile karşılaştık. O zaman bende bu fikir uyandı. Kayığı olan balığa çıkıyor. Kadınlar eşi olmadan çok fazla balığa çıkamıyor. Bizim teknemize kadınlar grup olarak gelebiliyorlar. Kendi aralarında sosyal mesafe ve maskeye uyarak sohbetlerini edip denizde balık tutabiliyor. Kadın için terapi gibi oluyor. Biz bu turları sadece kadınlara değil, baba çocuk olsun, yetişkin erkekler olsun, herkes için düzenliyoruz” dedi.
Teknenin sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde hazırlandığını ifade eden Doğan, “Koltuklarımız aralıklı ve kurallara uyuyoruz. Pandemi sürecinde insanlar evlerine kapandı, sıkıldı. Bunun için de bu tür faaliyetleri arar oldular. Denizin ortasında balık tutmak rahatlatıyor, insanlara terapi oluyor” diye konuştu.
Doğan, “İstedikten sonra kadınlar her şeyi yapabilirler. Ben böyle bir işe girdim. Erkek işi gibi görünür, ama değil. Ben çok zevk alarak yapıyorum. Kadınları da turlara bekliyorum. Kişi başı fiyatlarımız 70 TL. Pandemi sürecinde olduğumuz için hafta sonları yasak. Turların arasını biraz uzattık. Günde 2 seans yapıyoruz. Sabah 07.00 ve 13.00 arası akşam da 13.30 - 18.30 arasında düzenleniyor. Tabii salgın geçtikten sonra bu saatlerde düzenlemeler yapılacak. Hafta sonu yasaklarının kalkmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Pandemide evde bunalan kadınlar balık tutmanın zevkli ve eğlenceli bir iş olduğunu dile getirdiler. Kadınların kendi başlarına toplu halde balığa çıkma imkânı olmadığını, ama bu turlar sayesinde arkadaşlarıyla balık tutmanın keyfini sürdüklerini belirten balıkçı kadınlar, genelde istavrit ve hamsi tuttuklarını ifade ettiler.
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