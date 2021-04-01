Bursa’da atıl durumdaki kız yurdunda yakalanan şahıstan bıçak ve uyuşturucu madde çıktı

-üst araması yapması

-binada arama yapılması

-şahsın polis otosuna bindirilmesi



( BURSA -ÖZEL) BURSA



- Bursa'da kullanılmayan kız yurduna üzerinde taşıdığı bıçakla giren şüpheli şahıs polisi harekete geçirdi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi. Olay merkez ilçe Osmangazi'ye bağlı Tahtakale Mahallesi Maksem Caddesi üzerinde bulunan ve daha önce kız yurdu olarak kullanılan ve 4 yıldır terk edilmiş binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri binaya giren A.A (43) isimli şüpheli şahsı cebinde bulundurduğu birçok kesici alet ve üzerinde taşıdığı bir miktar narkotik madde ile yakaladı. Polis ekiplerin didik didik aradığı 6 katlı binada şüpheliye ait bir sırt çantası ve içerisinde pense, tornavida birçok alet tespit etti. Polis ekipleri yaptığı incelemelerden sonra madde bağımlısı olduğu öğrenilen şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.



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