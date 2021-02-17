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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa’da araçların buzlu yolla imtihanı

Bursa’da araçların buzlu yolla imtihanı

araçların kayma anı

( BURSA ) -- Zincir takmayan sürücüler, araçları elleriyle durdurmaya çalıştı BURSA

Hava Sıcaklığı Kamera Cep Telefonu Kar Yağışı Trol 


- Bursa'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının eksi 4'e düşmesiyle yollar buz pistine döndü. Zincir takmayan sürücüler, araçları elleriyle durdurmaya çalıştı. Belediye ekipleri ana arterleri sürekli temizleyip tuzlama çalışması yaparken, ara caddelerde sıkıntılar yaşandı. Balat Mahallesi’nde yolların buz pistine dönmesiyle sürücüler araçlarını kontrol edemedi. Yollarda kayan aramalar vatandaşların kameralarına yansıdı. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen Bursalılar buzlanan yollarda adeta araçlarıyla dans etti. Kayan aracın içindeki vatandaş eliyle kayan aracı durdurmaya çalıştı. Bir diğer görüntü de ise kayan aracı durdurmak isteyen vatandaşlar başarılı olamadı. Bir vatandaşın aracın yanında kayarak yere düşmesi cep telefonuyla kaydedildi. (SD-MŞ)
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