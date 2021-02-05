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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı

Bursa'da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı

Yaralılardan görüntüler

Hastane Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Kaza yerinden görüntüler
-Araçlardan görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da, iki aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, Bursa-Orhaneli yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, Bursa-Orhaneli Yolu Göktepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. yönetimindeki 16 E 6229 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Şaban B. yönetimindeki 26 RE 883 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan 9 kişi kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa'da hastanelere kaldırıldı. Kazada araçlar hurdaya dönerken Bursa-Orhaneli yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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