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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da aracın içerisine zulalanmış 15 kilo esrar ele geçirildi

Bursa'da aracın içerisine zulalanmış 15 kilo esrar ele geçirildi

araç arama

( BURSA ) -- Narkotik köpeği Rona'dan kaçamadı BURSA

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik 


- Bursa'da bir araçta narkotik köpeği Rona tarafından yapılan aramalarda 15 kilo esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda narkotik köpeği Rona tarafından bir aracın içerisinde 15 kilo 320 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli N.B. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HG-MŞ)
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