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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp koşturan şahsa ağır ceza

Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp koşturan şahsa ağır ceza

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( BURSA ) - BURSA

Sosyal Medya Kamera Harekete Geç Cep Telefonu 


- Bursa'da bir otomobilin bagajına çocuk koyup, bir de at bağlayan şahsa trafik ekipleri 7 bin 391 lira ceza yazdı. Merkez Osmangazi ilçesine bağlı 11 Eylül Bulvarı'nda bir otomobilin bagajında oturan çocuğun atın boynuna bağladığı ipi çekerek koşturduğunu görenler şaşkınlık yaşadı. At, otomobilin arkasında yaklaşık 4 kilometre koştu. Durumu gören diğer sürücüler, araç şoförünü uyararak olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı. Araç sahibine 7 bin 391 lira ceza Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri aracın sahibinin T.Ç. olduğunu belirlendi. Ekipler sürücüye Karayolları Trafik Kanununu gereğince toplamda 7 bin 391 lira cezai işlem uyguladı. (AK-İHS)
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