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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp çevre yolunda koşturdular

Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp çevre yolunda koşturdular

-Aracın arkasına bağlı at vatandaş kamerası

( BURSA ) BURSA

Kamera 


- Bursa’da aracın arkasına bağladığı atı kilometrelerce koşturarak eziyet eden sürücüye vatandaşlardan tepki yağdı. Olay dün Osmangazi ilçesinde, Avrupa Konseyi Bulvarında meydana geldi. Çevre yolunda seyreden sürücüler, 16 ACK 759 plakalı aracın arkasına bağlı atı görünce şaşkınlık yaşadı. Cep telefonlarıyla eziyeti kaydeden vatandaşlar, şehrin en işlek caddelerinden biri olan yolda seyir halindeki diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan şahsı uyarmalarına rağmen durdurmayı başaramadı. Atı araca bağlayıp kilometrelerce koşturan sürücüye vatandaşlar büyük tepki gösterdi. (AK-MŞ)
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