Bursa'da araç tırın altına girdi: 1 ölü

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( BURSA ) BURSA



- Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, aynı istikamette bulunan tıra arkadan çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Bilal Albaş (28) hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza, gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İzmir’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Bilal Albaş idaresindeki 16 ACS 039 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başlayan araç, aynı istikamette seyreden Erkan B.(37) idaresindeki 16 AN 527 plakalı tıra arkadan çarptı. Tırın demirlerine saplanan otomobil TIR ile birlikte yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada sürücü Bilal Albaş, Pınar İ. (30) ve Mehmet Akif K.(36) araç içinde sıkıştı. Tır şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, araçta sıkışanları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Bilal Albaş’ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, araçtan çıkartılan Pınar İ. ile Mehmet Akif K.’nın ağır yaralı olduğu anlaşıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından TIR sürücüsü Erkan B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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