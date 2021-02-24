Bursa'da araç çekme kavgası kamerada

-Çekilen kamyonetin görüntüsü



( BURSA ) - (Özel)- Tekmeler yumruklar havada uçuştu- Kamyoneti çekilen şahıslar trafik polisi ve görevlilere böyle saldırdı BURSA



- Bursa'da hatalı park sebebiyle kamyonetleri çekilen bir grup polis memurları ve görevlilere saldırdı. Tekme ve yumrukların uçuştuğu kavga kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesinde hatalı yere park edilen bir kamyonet trafik polisleri tarafından otoparka çekildi. Kamyonetlerinin çekildiğini daha sonradan öğrenen bir grup otoparka gelerek taşkınlık yapıp trafik polisi ve görevlilere saldırdı. Tekme yumrukların havada uçuştuğu kavga sokağa da taştı. Bir birine giren tarafların kavgası bir vatandaş tarafından da kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahale edip ayırması neticesi son bulan kavganın ardından şahıslar kamyonetlerine binerek uzaklaştı. (SA-



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