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Bursa’da anız yakan çitçiye ceza
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa’da anız yakan çitçiye ceza

Bursa’da anız yakan çitçiye ceza

Olay yerinden görüntü

Para Cezası A Haber Jandarma Yangın Orman Yangını 

-Jandarmadan görüntü
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da anız yakan bir çiftçiye ceza kesildi. Yenişehir ilçesine bağlı Günece Köyü'nde bir çiftçi tarlasında bulunan anızları yakmak istedi. Tutuşturduğu anızın dumanlarını görenler orman yangını olabileceğini düşünerek jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri anız yakan çiftçiye anız yakmanın yasak olduğunu hatırlatıp, idarî para cezası kesti.
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