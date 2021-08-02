Bursa’da anız yakan çitçiye ceza

- Bursa’da anız yakan bir çiftçiye ceza kesildi. Yenişehir ilçesine bağlı Günece Köyü'nde bir çiftçi tarlasında bulunan anızları yakmak istedi. Tutuşturduğu anızın dumanlarını görenler orman yangını olabileceğini düşünerek jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri anız yakan çiftçiye anız yakmanın yasak olduğunu hatırlatıp, idarî para cezası kesti.
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