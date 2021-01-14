Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa’da alkol sonu oldu

Bursa’da alkol sonu oldu

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

Televizyon Polis Tahkikat Gesi Sağlık Ekipleri 

-adamın cansız bedeni
-alkol şişelerinden görüntü
-Ölen adamın fotoğrafı
-Detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da alkollü bir kişi dengesini kaybedince camın üzerine düştü. Aşırı kan kaybeden adam hayatını kaybetti. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova mahallesi 2.Karanfil Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işsiz olan ve kira alarak geçimini sağlayan Cemal Hafızoğlu (57) evin içerisinde alkolün etkisiyle dengesini kaybederek televizyon camına kafasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından yaralanan Hafızoğlu aşırı kan kaybetmeye başladı.
Kiracısı Adem K. 2 gündür haber alamadığı ev sahibini polise bildirmesi sonucu evinde cansız halde yatarken buldu. Eşinden 3 ay önce ayrıldığı öğrenilen Hafızoğlu’nun sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı