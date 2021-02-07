Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Bursa’da alev alev yanan çiftlik evi kül oldu

Bursa’da alev alev yanan çiftlik evi kül oldu

olay yerinden detay

Polis Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-ekiplerden detay
-yangından detay

( BURSA )- Bursa’da çiftlik evinde çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi BURSA

- Bursa’da 2 katlı çiftlik evinde ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, çiftlik kullanılmaz hale geldi. Yangın, merkez Osmangazi İlçesi İsmetiye mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soğuk hava nedeni ile çalıştıkları ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangını farkeden vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çiftlik evinin çatısında çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi. Yangın bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken, çiftlik evi kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı