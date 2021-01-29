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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Bursa'da alev alan otomobili mahalle sakinleri söndürdü

- Bursa'da alev alan otomobili mahalle sakinleri söndürdü

alev alan otomobili söndürme çalışmaları

İlk Müdahale Tahkikat Bild Yangın Tüpü 

-röportaj

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Kestel ilçesinde yol kenarında park halinde duran otomobil aniden alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. Olay, Vanimehmet Mahallesi Hakim Aytekin Baysal Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü, 16 AAP 65 plakalı otomobilini park ederek ayrıldı. Kısa süre sonra otomobilden dumanlar çıkmaya başladı.
Dumanları fark eden esnaf ve vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine haber vererek, müdahale etti. Mahalle berberi Muhammet Onur Akkaya’nın ilk müdahaleyi yaptığı yangında itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Yangınla ilgili konuşan Akkaya, “Dükkânın önünde çay içerken arabadan dumanlar geldiğini gördüm. Komşu esnaftan yangın tüpünü alarak söndürmeye çalıştık. Daha sonra itfaiye ekipleri gelerek araca müdahale ettiler” dedi.
Yangında otomobilin motor kısmı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. (HG-MŞ)
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