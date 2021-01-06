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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da alacaklıları kapıya dayanınca pompalı tüfekle kendini eve kitledi

Bursa'da alacaklıları kapıya dayanınca pompalı tüfekle kendini eve kitledi

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( BURSA ) -- Koç başıyla kırılan kapının ardından iki kişi çıktı BURSA

Polis Pompalı Tüfek 


- Bursa'da alacaklıları kapıya dayanan adam tüfekle kendini eve kilitledi. Koç başıyla kırılan kapının içerisinden 2 kişi çıkarıldı. Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Fatih Mahallesi 5. Şahin Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazif M. kapısına dayanan alacaklıları karşı tüfekle beklemeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk olarak 1 saat boyunca ikna edilmeye çalışılan Nazif M. ikna çabalarına cevap vermeyince ekipler koç başıyla içeri girdi. Yere yatırılarak etkisiz hale getirilen Nazif M.'nin yanında Ertan N.'nin de olduğunu da tespit eden ekipler iki kişiyi ters kelepçe yaparak gözaltına aldı. İki şüpheli emniyete götürülürken, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (HG-İHS)
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