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Bursa’da akşam saatlerinde şüpheli çanta paniği yaşandı, fünye ile patlatıldı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa’da akşam saatlerinde şüpheli çanta paniği yaşandı, fünye ile patlatıldı

Bursa’da akşam saatlerinde şüpheli çanta paniği yaşandı, fünye ile patlatıldı

Olay yerinden görüntü

Bomba İmha Uzmanı Fünye Şüpheli Çanta Polis Ekipleri Yaya Trafiği 

-Fünye ile patlatılma anından görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Çevrede izleyen vatandaşlardan görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da akşam satlerinde şüpheli çanta panik yarattı. Fünye ile kontrollü patlatılan çantanın içinden evraklar çıktı. Olay, Bursa’da Yıldırım ilçesi Kurtoğlu mahallesi Yeşil Caddesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoldan geçen vatandaşlar yolun kenarında şüpheli bir çanta gördü. Durumu bildirmeleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri öncelikle çevre güvenliği alarak yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha ekiplerine bilgi verdiler. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı şüpheli çantayı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Çantanın içinden kimlikler, pasaport ve çeşitli belgeler çıktı. Yaya ve araç trafiğine kapanan cadde 1 saat sonra trafiğe açıldı.
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