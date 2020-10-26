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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da akıl almaz olay... Otların arasında yatan genç toprağa gömüldü

Bursa'da akıl almaz olay... Otların arasında yatan genç toprağa gömüldü

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Hastane İş Makinesi Kepçe Operatörü Göreme Sağlık Ekipleri 

-KURTARMA ANI VE DETALAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da otların arasında uyuyakalan 29 yaşındaki gencin üzerine, alanda çalışan belediye ekipleri fark etmeyince iş makinesiyle üzerine toprak attılar. Toprağa gömülen genç itfaiye ve sağlık görevlileri ile belediye çalışanları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl Orhaniye Mahallesi Çevre Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki Mehmet Ç. isimli şahıs boş arazide otların arasında uykuya daldı. Bu sırada daha önce metruk olan binanın yıkımında kalan molozları temizlemek için bölgeye gelen belediye ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışma sırası da otların arasında şahsı göremeyen kepçe operatörü Cemal Ç, toprakları bir araya topladığı sırada genci olduğu yere döktü. Biranda bağırma sesleri üzerine toprak dökülen yere yönelen ekipler şok oldu. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Gelen ekipler toprağa gömülen şahıs kurtarmak için büyük çaba harcadılar. Yarım saatlik çalışmanın ardından Mehmet Ç. toprağın altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. (SA-SD
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