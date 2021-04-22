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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da ağlara takılan Bahri kuşu kurtarıldı

Bursa'da ağlara takılan Bahri kuşu kurtarıldı

Bağlığın ağlardan kurtarılarak salınması

( BURSA ) BURSA

Jandarma Irak 


- Bursa'da Uluabat Gölü'nde sahipsiz ağlara takılan Bahri Kuşu jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak doğal ortamına salındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Uluabat Gölü'nde devriye atarken sahipsiz ağlara takılmış Bahri Kuşu'nu fark ettiler. Ekipler kuşu hemen kurtarıp tedavi altına aldı. Veteriner gözetiminde tedavisi tamamlanan Bahri Kuşu doğal hayata geri bırakıldı.
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