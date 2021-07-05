Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Bursa'da ağaç altına atılmış bebek cesedi bulundu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da ağaç altına atılmış bebek cesedi bulundu

Bursa'da ağaç altına atılmış bebek cesedi bulundu

Olay yeri detay

Bebek Bebek Cesedi Adli Tıp Ormanlı Altın 

-Ekiplerin inceleme anları detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da ormanlık alanda bir ağacın altına atılmış bebek cesedi bulundu. Merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi Ormanlar Caddesi üzerindeki ormanlık alanda, çobanlık yapan bir kişi ağaç dibindeki siyah çöp poşeti içinde bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yeni doğduğu anlaşılan bebek cesediyle ilgili ekipler soruşturma başlattı. Bebeğin cansız bedeni asıl ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Yılın Basın Fotoğrafları Belli OlduYılın Basın Fotoğrafları Belli Oldu
Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı