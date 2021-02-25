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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da aç kalan domuzlar sokağa indi

Bursa'da aç kalan domuzlar sokağa indi

- Domuzların çöpleri karıştırması

( BURSA ) BURSA

Cenin Kamera Ormanlı Cep Telefonu 


-. O anlar kameralara yansıdı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuzlar sokağa indi. Gece yarısı çöp kutularında yemek arayan domuzlar çöp bidonlarını devirdi. Gecenin karanlığında çevrede dolaşan domuzlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Uzun süre yemek arayan domuzlar daha sonra ormanlık alana doğru kaçtı.
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