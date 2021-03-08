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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa’da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor

Bursa’da 500 kadın polis her alanda güvenliği sağlıyor

yunus timlerinin hazırlanması ve çıkışı

Çevik Kuvvet Toplumsal Olaylar Trafik Yoğunluğu Kadın Şoför Uyuşturucu Tacirleri 

-atlı polislerden detaylar
-trafik polsilerden detaylar
-kadın polislerin araç içinden anons yapması
-kadın çevik kuvvetin hazırlanışı
-motorize ekiplerin drone detayları

( BURSA ) - (Özel) BURSA

- Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 500 kadın polis, suçlularla mücadele ederek şehrin güvenliğini sağlıyor. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan 500 kadın polis, şehrin güvenliği için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Asayişten trafiğe, atlı timlerden narkotiğe, yunuslardan şahinlere kadar şehrin her noktasında görev yapan kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadın Gününü de unutmadı. Trafikte kadın şoförleri durdurarak çiçek veren polisler, kadınların gününü kutladı. Kadın trafik polisleri yanlış park eden araçları sık sık uyarırken, maske ve mesafe konusunda Bursalıları hassasiyete davet etti. Bu arada Yunus ekipleri de, trafik suçu işleyenlere ceza yazıyor. Yunuslar, trafik yoğunluğunu takip ederek kazaların önüne geçiyor. Gençler başta olmak üzere insanları zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan narkotik polisleri ile toplumsal olaylara müdahale için çevik kuvvet ekipleri ve atlı timler de düzenli olarak eğitimlerine devam ediyor. (SD-İHS-MŞ)
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