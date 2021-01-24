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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Bursa’da 38 yaşındaki dizi oyuncusu sahte içkiden hayatını kaybetti

Bursa’da 38 yaşındaki dizi oyuncusu sahte içkiden hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntüler

Sahte İçki Akkale Dizi Oyuncusu Tiyatro Oyunu Eve Dönüş 

-cesedin görüntüsü
-kapı önü detayı
-polis ve ambulans detayı
-Fotoğraf

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Birçok dizi ve tiyatro oyununda sahne alan oyuncu Ercan Yalçıntaş, 38 yaşında Bursa’da sahte içkiden öldüğü iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde ikamet eden birçok dizi ve tiyatro oyununda sahne almış 38 yaşındaki Ercan Yalçıntaş evinde sahte içkiden hayatını kaybetti. Daha önce Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’nde (AMATEM) alkol tedavisi gördüğü öğrenilen Yalçıntaş, en son dün öğle saatlerinde alt katında oturan amcası tarafından görüldü.
Dün akşam saatlerinden beri ailesinin haber alamadığı Yalçıntaş için annesi eve geldi. İçeri giren anne, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Ekiplere haber verilmesi üzerine doktorların yaptığı inceleme sonucu Yalçıntaş’ın sahte içkiden öldüğü tespit edildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olduğu öğrenilen Yalçıntaş, “Arka sokaklar, payitaht, eve dönüş, vatanım sensin, Türkan” gibi dizilerde rol aldı. Ayrıca birçok tiyatro oyununda da sahne alan Yalçıntaş'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (SD-
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