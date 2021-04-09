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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da 3 iş yeri alev alev yandı

Bursa'da 3 iş yeri alev alev yandı

alev alev yanan iş yerlerinin görüntüsü

Yangın Yeri 

-Söndürme çalışmaları
-Detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da sünger satış iş yerinde meydana gelen yangında 3 iş yeri yandı. Edinilen bilgilere göre, yangın İnegöl’e bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sünger satış iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısada büyüyen alevler arka tarafta bulunan iki iş yerine daha sıçradı. Alev topuna dönen yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler yangına dört bir koldan müdahale etti. 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonucu 2 iş yeri yanarken bir iş yeri de zarar gördü. Öte yandan, yangını gören vatandaşlarda meraklı gözlerle olan bitine izledi. Polis ekipleri de meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
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