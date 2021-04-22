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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa’da 3 günlük kısıtlama öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti

Bursa’da 3 günlük kısıtlama öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti

Vatandaşlarla röportaj

Hafta Sonu Alabalık 

-Kasap önü kuyruk
-Pazardan detaylar
-Cumhuriyet Caddesi detayı
-Kalabalık insan görüntüsü

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayı boyunca devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle 3 gün uygulanacak. 82 saatlik kısıtlamasından önce Bursalı vatandaşlar da kasaplar başta olmak üzere gıda dükkânı ve tezgahlarına akın etti. Çarşının yoğunluğundan esnaflar memnun olsa da sosyal mesafe kuralına uyulmaması dikkatlerden kaçmadı. Özellikle kilogramı 44 liraya kıyma satan halk kasapları ile Reyhan ve Tuzpazarı'nda sebze ve meyve tezgahları doldu taştı. Ayrıca kahvaltılık malzeme satan şarküteriler ile tatlı ve yufka satan tezgahlar vatandaşların akınına uğradı.
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