Bursa’da 3 gündür aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 gündür aranan 72 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Soğucak Mahallesi’nde kaybolan 72 yaşındaki Fehmi Arık’ın cansız bedeni bulundu. Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi tarafından sürdürülen çalışmalar sonrası bulunan Fehmi Arık'ın, ölüm nedeni araştırılıyor.
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