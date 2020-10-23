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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da 3 ay önce boşaltılan 9 katlı apartman çöktü

Bursa'da 3 ay önce boşaltılan 9 katlı apartman çöktü

Yıkılan bina görüntüsü

Nadan Trol 

-fotoğrafı
-bölgeden detaylar

( BURSA -EK)-Mudanya ilçesinde 3 ay önce kolonları patladığı için boşaltılan ve yıkım kararı verilen Sardunya Apartmanı çöktü-Sabah saatlerinde başlatılan kontrollü yıkım çalışmasının ardından, bina akşam saatlerinde kendiliğinden çöktü BURSA

- Bursa'nın Mudanya ilçesinde kolonları patladığı için 3 ay önce boşaltılan ve yıkım kararı verilen Sardunya Apartmanı akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Civarda insan bulunma ihtimaline karşı bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiAlınan bilgiye göre, Şükrü Çavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi üzerinde 21 dairenin bulunduğu 9 katlı Sardunya Sitesi B Blok'ta Temmuz ayında kolonlar patlamıştı. Belediye bu binayı tahliye etmişti.Alınan izinle birlikte bugün yıkım çalışması başladı.
Gün boyu devam eden çalışmalarda binanın birinci katı yıkılırken, akşam saatlerinde apartman kendiliğinden çöktü.Yıkılan bina enkazı ve çevresinde insan bulunma ihtimaline karşı bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.Binadan geriye enkaz kalırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sardunya Sitesi B Blok'ta daha önce 70 kişinin yaşadığı öğrenildi.
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