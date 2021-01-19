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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa'da 2 katlı ev alevlere teslim oldu

Bursa'da 2 katlı ev alevlere teslim oldu

Evde çıkan yangından görüntüler

( BURSA ) - BURSA

İtfaiye Aracı Bild Kamera Yangına Müdahale Trol 


- Bursa’da 2 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişiğinde bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı bir evde, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiği gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 6 itfaiye aracı, yangına müdahale ederek, bitişiğinde bulunan evlere sıçraman kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle mahallede büyük panik yaşanırken, alevlerin adeta geceyi aydınlatması kameralar tarafından görüntülendi. Yangın sebebiyle evde büyük maddi hasar meydana gelirken Jandarma Ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (BÖ-
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