Bursa'da 17 yaşındaki genç traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

-OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

-ÖLEN GENCİN FOTOĞRAFI



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan 17 yaşındaki tarım işçisi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza İnegöl’ün Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. 16 FL 109 plakalı traktörüyle tarlaya giden 71 yaşındaki Recep Girgin, Hocaköy ile Çeltikçi arasında traktörün hakimiyetini kaybederek şarampole devirdi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, yanında oturan tarım işçisi 17 yaşındaki Mahmut Karaaslan olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörün altında sıkışan yaralı sürücü itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, Mahmut Karaaslan’ın hayatını kaybettiği öğrenen yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdiler. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

