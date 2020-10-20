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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Bursa'da 160 litre kaçak içki ele geçirildi

Bursa'da 160 litre kaçak içki ele geçirildi

içkilerin detayları

Kaçak Harekete Geç Kaçak Alkol Polis Ekipleri Kaçak İçki 

-görüntü bursa klasöründe...

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'da polis tarafından 160 litre kaçak içki ele geçirildi. Son dönemde yaşanan ölümlerle gündeme gelen kaçak içki üretimi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, takibe aldıkları bir evin deposundaki hareketliliğin normal olmadığını fark etti. Yaptıkları baskında 160 litre satışa hazır kaçak içki, 200 litreye yakın içki yapımında kullanılmak üzere malzemeye el koyuldu. Kaçak içki imâl ettiği ileri sürülen edilen İ.O. isimli şahıs gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Zanlı sorgusunda, kaçak alkolü sadece tanıdıklarına verdiğini iddia etti. (HT-AÇ-MŞ)
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