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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Bursa'da 14 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Bursa'da 14 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Zanlının emniyetten çıkarılması

( BURSA ) - Bursa'da 14 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı BURSA

Polis Akalan Hapis Cezası Polis Ekipleri Cinayet 


- Bursa'da 14 yıl önce işlediği cinayetin ardından aranan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yapmış olduğu çalışmalarda 2006 yılında Mudanya caddesi üzerinde bir restoranın önünde M.Ö (36) isimli şahsı öldüren ve 36 Yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan aynı zamanda Cezaevi firarisi olarak aranan M. İ. (43) Osmangazi ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheli E Tipi kapalı cezaevine teslim edildi. (HG-
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