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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da 13 faili hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi yakalandı

Bursa'da 13 faili hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi yakalandı

Ele geçirilenler ve zanlıların adliyeye sevk edilmesi

( BURSA ) - BURSA

Adli Kontrol Hiyerarşi Suç Örgütü Hırsız Nitelik 


- Bursa'da meydana gelen 13 faili hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi yakalandı. Bursa'da farklı zaman ve farklı yerlerde meydana gelen 13 faili hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu belirlenen, 8 adet Adet dış ünite klima motoru (9) Adet İç ünite Klima, (1) adet Hırsızlık olaylarında kullanılan ve çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet, (1) adet ruhsatsiz av tüfeği, (1) adet kullanılamaz halde dipciksiz av tufegi (1) Adet Hırsızlık Olaylarında Kullanılan 16 K*5*** Plakalı otomobil, 16 A***3 plakalı Kamyonet ele geçirildi. Şüphelilerin alınan ifadelerinde ise, Ü.Ş, M.B., E.A. Y.T., U.K. ve A. Z. isimli şahısların arasında hiyerarşik bir yapının olduğu organizasyonda Ü. Ş. isimli şahsın yönetici konumunda bulunduğu uzun zamandır hırsızlık faaliyetlerini devam ettirmeleri sebebiyle suç işleme iradelerin de devamlılık bulunduğu Ü. Ş. isimli şahsın yöneticiliğinde M.H. B., E.A., ve A. Z. isimli şahısların üyeliğinde bir örgütsel yapının oluştuğu şahıslar arasında bağ bulunduğu adı geçen şahısların hırsızlık suçu işlemek için bir araya geldikleri tespit edildi. Şüphelilerden, Ü.Ş, M.H.D., E.A, ve .U.K, Y.T ve A.Z. suç örgütü kurmak suretiyle nitelikli hırsızlık (Evden ve Baz İstasyonu) suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Ü.Ş, M.H.D., E.A, ve .A.Z. örgüt kurmak suretiyle hırsızlık suçundan tutuklandı. U.K, isimli şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Y.T ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (HG-
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