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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da 12 uyuşturucu taciri yakalandı

Bursa'da 12 uyuşturucu taciri yakalandı

ZANLILARIN EMNİYETTEN ÇIKARILMASI

( BURSA ) BURSA

Uyuşturucu Taciri Uyuşturucu Ticareti Ruhsatsız Silah Metamfetamin Uyuşturucu Tacirleri 


- Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 12 kişi kıskıvrak yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik titiz bir çalışma yürüttü. Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen toplam 12 kişi, gözaltına alındı. Şahısların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 900 gram metamfetamin, 450 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, bir miktar ecstasy tablet, 4 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan H.Y., S.D., E.M., C.R. ve F.S. isimli şahıslar 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, M.Ç., S.S., Y.K., M.E., Y.G., K.D. ve M.K. hakkındaki adli tahkikat devam etmektedir.
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