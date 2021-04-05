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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa’da 104 emekli generalin bildirisine tepki

Bursa’da 104 emekli generalin bildirisine tepki

Basın açıklaması

General Güvenlik Güçleri Basın Açıklaması Darbe Girişimi Millet İradesi 

-Katılımcılardan detay

( BURSA )- Gönüllü Kuruluşlar Platformu: "Amirallerin darbeci tehditleri hadsizliktir" BURSA

- 104 generalin gece yarısı yayınladığı bildiriye tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bursa’da Gönüllü Kuruluşlar Platformu, yayınlanan bildiriye basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Emekli 104 amiralin gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesine yönelik yayınladığı darbe ima eden bildiriye Türkiye’nin dört bir yanından tepkiler geliyor. Bursa’da Gönüllü Kuruluşlar Platformu ve STK temsilcileri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Gönüllü Kuruluşlar Platformu icra heyeti adına konuşan İbrahim Güney, “Bugün 104 emekli amiralin yayınlamış olduğu darbe çağrısını içeren açıklamalarına karşı milletimizin iradesine, ülkemizin düşmanları tarafından organize edilip iş birlikçileri tarafından icra edilen darbeler on yıllardır ülkemizin gelişimine engel olmuş, demokrasimize ağır yaralar açmış ve bedeli aziz milletimiz tarafından ödenmiştir. Son örneğini 15 Temmuz’da gördüğümüz darbe girişimi milletimizin ve ülkesini seven güvenlik güçlerimizin tek yürek olmasıyla bertaraf edilmiştir. Ülkemizin içerideki ve dışarıdaki düşmanlarına gereken ders milletimizce verilmiştir ve verilmeye devam edecektir. Zamanlaması itibariyle belirli mihraklar tarafından sistematik bir şekilde organize edildiği aşikâr olan emekli 104 amiralin kamuoyu bildirisindeki darbe tehditleri hadsizliktir. Devletimizin imkânlarından faydalanıp ihanet çukurunda yaşayan darbe heveslilerinin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletin emrinde ve hizmetinde olmayı menfaat gözetmeksizin kabul eden STK’lar olarak dün olduğu gibi bugünde millet iradesinin tecellisi olarak göreve gelmiş yöneticilerimizin yanındayız. Millet iradesini yok sayan her türlü oluşumu ve bildiriyi şiddetle kınıyoruz” ifadeleriyle tepki gösterdi. (AK-MŞ)
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