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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da 1 kişinin yaralandığı 20 iş yeri ve 12 aracın zarar gördüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da 1 kişinin yaralandığı 20 iş yeri ve 12 aracın zarar gördüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

- Konteynerin uçuşma anı

Kamera Sansi Güvenlik Kamerası Sanayi Sitesi 

-- Hortum sonrası zarar gören yerler detay
-- Esnaf Röportaj
-- Drone ile havadan görüntülendi

( BURSA - DRONE)- Hortum sırasında korku dolu anlar yaşayan esnaf konuştu: '' 2 tonluk konteynerin havadan üzerime geldiğini gördüm'' BURSA

- Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir sanayi sitesini hortum vurdu. 1 kişi üzerine düşen metal levha yüzünden yaralanırken 20 iş yeri zarar gördü. Hortumun iş yerlerinin çatılarını uçurduğu anlar kameraya böyle yansıdı. Bir kamyon da hortum sebebiyle sürüklenip yan yattı. Diğer yanda korku dolu anlar yaşayan esnaf ise, '' 2 tonluk konteynerin havadan üstüme geldiğini gördüm'' dedi.
Olay, saat 14.15 sıralarında Bursa Ankara yolu üzerindeki Otosansit Sanayi Sitesi C4 Sokak 14. blokta meydana geldi. Şiddetli rüzgar sırasında oluşan küçük çaplı hortum sebebiyle 20 ayrı iş yerinin çatısı uçtu. O anlar kameralara saniye saniye yansırken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Park halindeki bir kamyon hortum sebebiyle 20 metre sürüklendikten sonra yan yattı. Çatılardan kopan saç ve demirler sanayi sitesindeki araçların üzerine düştü. 12 araçta maddi hasar oluştu. Aracını tamir için orada bulunan Kenan Özsoy (38) başına düşen çatı saçından ağır şekilde yaralanıp 112 ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yanda o anları anlatan sanayi esnafı, '' Ben hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim. Resmen Hortumdu. Yaklaşık 1 dakika sürdü. Her şeyi uçurdu. Araçların havalandığını gördüm. 2 tonluk konteynerin havadan üzerime geldiğini gördüm'' dedi.
(HG-
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