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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
BURSA - Cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca görüntülendi

BURSA - Cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca görüntülendi

- Güvenlik kamerası - Cep telefonu tamircisi İdris Akbaş'ın olayı anlatması Bursa ’da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca görüntülendiBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde bir cep telefonunun bataryasının patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.Cuma Mahallesi Hal Yanı Sokağı'nda cep telefonu tamirciliği yapan İdris Akbaş, müşterisinin getirdiği arızalı telefonu çayhanenin penceresinin önündeki mermere bıraktı.Akbaş'ın, komşusuna çay vermek için çayhaneye girdiğinde telefonun bataryası patlayıp alev alarak yere düştü. Tamirci, alevleri üzerine basarak söndürdü.Karşıdaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayı gazetecilere anlatan Akbaş, telefonun bataryasının şişkin bir halde olduğunu söyledi.

Değiştirmek isterken, sokaktaki çayhaneye sipariş vermek için gelen komşusuna yardımcı olduğunu belirten Akbaş, "Çaycımız olmadığı için 'Bekleyin ben ikram edeyim' dedim. Hemen yanımızda bulunan çaycımızın dükkanının önündeki mermere koyup çay doldurmaya giderken telefon patladı. Çok şükür bunu kazasız belasız atlattık. Umarım müşterilerimiz bu olaydan bir sonuç çıkarmış olur." dedi.

Kamera Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Irak 

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