Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Bursa caddelerinde tampon tampona yolculuk kameralara yansıdı

Bursa caddelerinde tampon tampona yolculuk kameralara yansıdı

- Otomobilin yolcu kısmında bulunan bir kişinin camdan çıkarak dans etmesi

Kamera Tehlikeli Yolculuk 

-- Yolda kalan otomobili ittiren başka bir otomobil
-- Otoyolda tampon tampona seyreden iki otomobil

( BURSA )- Araç sürücülerinin tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı BURSA

- Bursa caddelerinde tampon tampona giden araçlar tehlike saçarken, yolda kalan bir aracı ise diğer araç itti. O anlar kameralara yansıdı. Bursa şehir merkezinde bulunan ana yollarda seyir eden otomobil sürücüleri diğer araçları tehlikeye sokarken o anlar kameralara yansıdı. Yolda arıza yaparak çalışmayan otomobilin yardımına başka bir otomobil koştu. Ön kaputu sökülen otomobil arızalı otomobilin arka tamponuna yapışarak yol boyu ittirdi. Diğer yanda iki otomobil tampon tampona hızlı şekilde ana yolda seyrederek diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü. O anlar kameralara yansıdı. (HG-İHS)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement