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Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alkışlarla uğurlandı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alkışlarla uğurlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alkışlarla uğurlandı

vatandaşların itfaiye ekiplerine el sallaması, alkışlaması

Tarım Yangın Harekete Geç Orman Yangını Kışla 

-itfaiye araçlarının siren çalması

( BURSA ) BURSA

- Muğla’daki yangına desteğe giden Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alkışlarla uğurlandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve ardından 26 farklı ilde çıkan yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. 6 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce hayvanın telef olduğu, orman ve tarım arazileri ile sera alanlarının küle döndüğü yangınlarla ilgili olarak adeta bir seferberlik başlatıldı İçişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve AFAD'ın talimatları doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla Muğla Marmaris'teki orman yangınına müdahale için İtfaiye Daire Başkanlığı ve BUSKİ ekipleri hazırlandı. Küçük Sanayi İtfaiye İstasyonu'nda hazırlıklarını tamamlayan 21 personel, 7 araç yangında görev yaptı. Görevi tamamlanan ekipler halk tarafından alkışlarla Bursa’ya uğurlandı.
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