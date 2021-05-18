Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
BURSA - Bursa'da haciz sırasında saldırıya uğrayan avukat, cezalara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu

BURSA - Bursa'da haciz sırasında saldırıya uğrayan avukat, cezalara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu

- Adliye önünde avukat Cüneyt Bülent Şeker röportaj - Şeker yırtılan elbisesini gösteriyor - Av. eker Yüzündeki darp izlerini göstermesi Bursa 'da haciz sırasında saldırıya uğrayan avukat, cezalara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurduBURSA (AA) - Bursa 'da yaklaşık 3 yıl önce haciz işlemi sırasında saldırıya uğrayan avukat, kendisini yanağından ısıran ve icra memuruna da hakaret eden saldırgana verilen cezaların yetersiz olduğunu savundu. Bursa Adalet Sarayı önünde gazetecilere açıklama yapan avukat Cüneyt Bülent Şeker, 2018'de haciz işlemi sırasında uğradığı saldırı sonucu kendisini yanağından ısıran ve icra memuruna da hakaret eden saldırgana 2 yıl 6 ay, haciz işlemine elinde bıçakla direnen kişiye ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmesini değerlendirdi.Şeker, söz konusu kararı istinaf mahkemesine taşıdıklarını belirterek, yaşadığı olaydaki asıl konunun haciz veya icra değil, şiddet olduğunu söyledi.

Saldırının aslında hukuk düzenine yapıldığını savunan Şeker, şöyle konuştu:"Biz bir mahkeme kararını uyguluyorduk. Karşı taraf hacze itiraz etti, mahkeme haczin devam ettirilmesi yönünde karar verdi. Buna rağmen bize yapılan saldırıya karşı verilen cezanın yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu olayda saldırganlar tutuklanmadı, ceza alt sınırdan verildi, icra memuru arkadaşa yapılan saldırıda da ceza ertelendi. Sebep; iyi hal. Halbuki saldırganın sabıkası var. Bir sürü insana borcunu ödememiş." - Olay Bursa 'nın Orhaneli ilçesine bağlı Göynükbelen Mahallesi'nde, 27 Temmuz 2018'de avukat Cüneyt Bülent Şeker, müvekkilinin koyun sattığı ailenin, 80 koyununu haczetmek üzere gittiklerinde dirençle karşılaşmıştı. Sanık Ömer K, Şeker'in yanağını ısırmış, annesi Sevim K. de elinde bıçakla haczi önlemeye çalışmıştı. İcra memuru da ağır hakarete maruz kalmıştı.Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanıklardan Ömer K'ye "görevi yaptırmamak için direnme" ve avukat Şeker'e yönelik "kasten yaralama" suçlarından 2 yıl 6 ay, annesi Sevim K'ye ise "yargı görevi yapan kişilere görevi yaptırmamak için direnme" suçunu bıçakla işlediği için 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

İstinaf Mahkemesi Hapis Cezası Haciz İşlemi Mahkeme Kararı İcra Memuru 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement