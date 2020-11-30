Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
BURSA - Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

BURSA - Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

- Olay yerinden görüntülerBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Osman A. idaresindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, Bursa - Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde Mehmet Karadağ'ın kullandığı 26 ACN 301 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücülerden Mehmet Karadağ olay yerinde yaşamını yitirdi.Karadağ yönetimindeki araçta bulunan ikisi çocuk 3 kişi ile diğer sürücü Osman A. ise yaralandı.Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement