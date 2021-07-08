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BURSA - Bir kişi silahla vurularak yaralandı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
BURSA - Bir kişi silahla vurularak yaralandı

BURSA - Bir kişi silahla vurularak yaralandı

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi - Alınan güvenlik önlemleri Bursa 'da bir kişi silahla vurularak yaralandıBURSA (AA) - Bursa 'da silahla ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgilere göre, merkez Yıldırım ilçesi Emniyet Caddesi'nde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Polis ekipleri tarafından Taner B. olduğu belirlenen kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri ve bacağından silahla yaralandığı tespit edildi.Olay yerinde yapılan incelemelerde, yakındaki çöp konteynerinin içinde yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde bulundu.Taner B. olay yerinde polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde caddede yürüdüğü sırada tanımadığı bir araç tarafından kendisine silahla ateş edildiğini ileri sürdü.Taner B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk Müdahale Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Çöp Konteyneri Polis Ekipleri 

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