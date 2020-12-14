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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
BURSA - Bir kişi evinde ölü bulundu

BURSA - Bir kişi evinde ölü bulundu

- Olay yerinden görüntü - Ölen şahsın yakınlarından görüntüBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.Gaziakdemir Mahallesi'nde ikamet eden Muzaffer Girik'ten (74) haber alamayan yakınları, eve girerek kontrol etmek istedi.Girik'in hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polise bildirdi.Eve giren sağlık ekipleri, Girik'in hayatını kaybettiğini belirledi.Ceset, olay yeri incelemesi sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis Olay Yeri İnceleme Bild Sağlık Ekipleri Trol 

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