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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
BURSA - Bir kadının sokakta darbedilmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

BURSA - Bir kadının sokakta darbedilmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

- Olay anı vatandaş kamerası - Güvenlik kamera görüntüsü Bursa 'da bir kadının sokakta darbedilmesiyle ilgili 2 kişi yakalandıBURSA (AA) - Bursa 'nın Yıldırım ilçesinde, bir kadının sokakta darbedilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Millet Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan A.D. ile kız arkadaşı A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine otomobili durduran A.D. araçtan inen A.Ş'yi darbetti.Kadının şikayeti üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. ile olaya karıştığı tespit edilen erkek kardeşi S.D'yi gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kız Arkadaş Akalan Kamera Harekete Geç 

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